Italia, una sfida capitale. C’è il Galles: cercasi svolta per scacciare il rischio del Cucchiaio di Legno

Seconda giornata del 6 Nazioni 2025 e già si parla di partite decisive. La questione può apparire prematura, tuttavia è innegabile che la sfida tra Italia e Galles in programma oggi alle 15.15 all’Olimpico, ha tutte le caratteristiche per risultare un punto di svolta decisivo, fondamentale per evitare l’ormai celeberrimo Cucchiaio di Legno, fardello destinato a chi arriva ultimo nel Torneo.

Dopo due vittorie consecutive in quel di Cardiff (nel 2022 e 2024), l’Italia giocando in casa sulla carta dovrebbe essere favorita se non fosse che a Roma è dal 2007 che i Dragoni non vengono sconfitti e la serie finale di tre galvanizzanti partite disputate lo scorso anno (pareggio con la Francia, successo contro Scozia e Galles) va considerata acqua passata.

La sconfitta di sabato scorso a Edimburgo ha aperto qualche crepa nel morale e nelle sicurezze azzurre. A ingenerare dubbi sono soprattutto l’organizzazione del gioco e le tante ingenuità commesse dai giocatori, anche da quelli considerati al disopra di ogni sospetto, vedi la linea dei trequarti. L’Italia se vuole confermare di non essere più la cenerentola del gruppo deve battere il Galles con i Dragoni che vengono da una sconfortante serie di sconfitte consecutive (13) e il loro allenatore-mago Gatland non è ancora riuscito a ricostruire una squadra competitiva, quanto meno sotto il profilo del gioco. Il mister dell’Italia Gonzalo Quesada questo aspetto lo conosce bene e, probabilmente, proprio per non destabilizzare le certezze del gruppo ha deciso di confermare il 15 sceso in campo contro la Scozia. Unica variante tattica l’ingresso di Niccolò Cannone come seconda linea forte al posto di Dino Lamb, comunque presente in panchina dove si segnala il subentro di Jacopo Trulla al posto di Gesi. In ogni caso è meglio augurarsi che le nostre due ali Capuozzo e Ioanne giochino più palloni dell’ultima volta. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e su Rai 2 in chiaro.

Le formazioni.

Italia: Allan, Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane, Garbisi, Page-Relo, Cannone, Lamaro, Negri, Ruzza, Cannone, Ferrari, Nicotera, Fischetti. Galles: Williams L., Rogers, Tompkins, James, Adams, Thomas B., Williams T., Thomas G., Thomas H., Rowlands, Jenkins, Botham, Morgan, Faletau.

Le altre partite. Oggi Inghilterra - Francia (17,15 Sky Sport Uno). Domani: Scozia - Irlanda (16 Sky Sport Max)

Classifica: Francia, Scozia e Irlanda 5; Irlanda 1; Italia e Galles 0.