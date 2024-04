Italian Champions Tour al via. Quattro tappe nel segno dei big

Serata di gala all’Arezzo Equestrian Centre per fare un primo bilancio del Toscana Tour, l’internazionale di salto ostacoli giunto alla sua quarta settimana con lo Csi4*, ma anche per presentare la nuova edizione dell’Italian Champions Tour, il più importante evento a squadre di salto ostacoli in Italia ideato da Riccardo Boricchi con l’armatore napoletano Guido Grimaldi.

Ventotto squadre, quattro tappe esclusive, oltre settanta cavalieri in gara e un montepremi di 300mila euro. Questi i numeri dell’edizione 2024 di Italian Champions Tour, che partirà da Arezzo il 12 e 13 aprile per proseguire a Roma a Piazza di Siena il 24 e 25 maggio, a San Giovanni in Marignano il 25 e 26 ottobre e a Verona nel gran finale del 7, 8, 9 novembre. Impeccabili padroni di casa della serata, i patron dell’Equestrian Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, che da quattordici anni gestiscono insieme gli impianti aretini, diventati un fiore all’occhiello per l’equitazione mondiale. Lo stesso presidente della Fise Marco Di Paola ha sottolineato l’importanza degli eventi che qui vengono organizzati. "È una bellissima immagine che danno dell’equitazione – ha detto – e anche dell’Italia ai tanti stranieri che ogni anno vengono qui per gareggiare. In quasi tutti i settori importiamo, nell’equitazione possiamo esportare questa organizzazione impeccabile". E il Toscana Tour ne è un esempio. Oggi nel campo Boccaccio ci sarà il Gran Premio, dedicato alla memoria di Stephanie Searle, la madre di Ita Marzotto, che ha visto nascere e crescere l’Equestrian. A sfidarsi saranno i big dell’equitazione mondiale a cominciare dal campione brasiliano Marlon Zanotelli, fino ai nostri Giulia Martinengo e Gianni Govoni, che ad Arezzo detiene il record di sette gran premi vinti.

Sonia Fardelli