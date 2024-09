Italservice Ottimi segnali dalle amichevoli

Arriva L’italservice Day. La grande festa di presentazione della società per la stagione sportiva 2024-2025 si svolgerà giovedì 19 settembre al PalaMegabox di Pesaro. L’evento inizierà alle 21, per togliere il velo alla nuova annata sportiva. Giovedì 19 settembre sfileranno, davanti ai tifosi (ingresso libero) tutti i protagonisti della famiglia biancorossa. A partire dalla società, timonata dalla presidente Simona Marinelli, passando per il patron Lorenzo Pizza, la dirigenza, lo staff della prima squadra e, ovviamente, tutti i campioni pronti a difendere in campo i colori biancorossi in serie A. Durante l’Italservice Day passeranno sul parquet del PalaMegabox anche tutti i giovani tesserati biancorossi, quindi tutti i componenti del settore giovanile. Accompagnati dai responsabili del vivaio, gli istruttori e i dirigenti: figure rare e preziose che ogni giorno compiono innumerevoli sacrifici per il bene degli atleti più piccoli. L’invito a partecipare è aperto ad ogni appassionato biancorosso e a tutti gli addetti ai lavori od operatori dell’informazione.

Il precampionato dell’Italservice, però, prosegue spedito. I biancorossi stanno continuando a lavorare sodo in vista dei primi impegni ufficiali e hanno disputato due amichevoli consecutive, in casa. Venerdì sera, la formazione di mister Davide Bargnesi ha accolto la Buldog Lucrezia, serie A2, al PalaMegabox. Tra le fila dei "cagnacci" c’era anche l’ex portiere di Pesaro Davide Putano. Vittoria dell’Italservice per 2-1, con reti di Barichello e capitan Tonidandel. Buone le indicazioni arrivate, soprattutto perché mister Bargnesi non aveva eccessive rotazioni a disposizione: Gomez è fuori causa, per un problema fisico, influenzato invece Wittig. Primi minuti per Galliani, che si è aggregato alla squadra due giorni fa e ha assaggiato il parquet per qualche istante.

"Sono soddisfatto di quello che abbiamo offerto in campo – commenta Bargnesi –. Eravamo un po’ corti e la squadra si è dimostrata subito unita, dentro alla gara e propensa al sacrificio. L’unico rammarico è che all’intervallo si sia fermato anche Saponara, che ha accusato un problemino. Le poche rotazioni a disposizione ci hanno permesso di testare un ritmo agonistico simile a quello che andremo a vivere in Serie A. La squadra ha risposto bene e quindi sono contento. Come mi piace il livello fisico dei ragazzi, stiamo lavorando sodo e i riscontri sono positivi".

La seconda sfida è andata in scena ieri, contro l’Audax Senigallia, altra squadra di A2, che assaggerà quest’anno per la prima volta la categoria. In questo caso, successo molto più ampio per i pesaresi, che si sono imposti per 11 reti a 1, anche se per l’allenatore biancorosso conta più quanto visto in campo che il risultato segnato dal tabellino a fine partita. "Questo test chiudeva il primo blocco di amichevoli delle prime due settimane di lavoro sull’intensità e volume - spiega ancora mister Bargnesi -. Ho avuto delle buone risposte da chi ha giocato. Abbiamo delle assenze e le votazioni sono ancora ridotte. Chi è entrato ha dato il suo contributo, al di là del risultato, che non conta".

b. t.