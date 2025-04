Itas Trentino vince al tie break contro Cbf Balducci in semifinale Serie A2

Itas Trentino

ITAS TRENTINO: Ristori 15, Molinaro 10, Prandi 2, Zojzi 19, Marconato 10, Weske 20, Fiori (L), Bassi 4, Batte 2, Pizzolato 1, Giuliani. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Parusso.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Busolini 4, Decortes 29, Bulaich Simian 15, Mazzon 24, Bonelli 1, Battista 10, Bresciani (L), Fiesoli 7, Caruso 4, Allaoui 1, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Orlandi, Garbuglia. All. Lionetti.

Arbitri: Jacobacci, Lambertini

Parziali: 25-23 27-25 21-25 18-25 15-12

La Cbf Balducci scivola a Trento in gara 2 di Semifinale del Playoff Serie A2, viene battuta dall’Itas al tie break in una sfida con tanti alti e bassi. C’è da attendere la bella di domenica per sapere chi tra queste due squadre contenderà a Messina la promozione nell’A1 di volley femminile.

Il 3-2 premia le trentine, avanti 2-0 e poi rimontate dalle arancionere che dominano terzo e quarto set, ma le padrone di casa sono state più lucide nei finali di primo, secondo e quinto set, i più equilibrati. La serie si deciderà in gara 3, in programma al Fontescodella domenica alle ore 17. Sugli scudi Decortes (29) e Mazzon (24), le arancionere attaccano meglio (39% vs 30%) ma non è sufficiente contro i 19 muri di Trento (17 quelli maceratesi). Il primo set sembra indirizzarsi in campo arancionero fino al 12-18, con la Cbf Balducci molto più efficace in attacco (Decortes 7 punti), inizia però a farsi sentire il muro trentino che piano piano mangia il margine maceratese: dal 17-21 l’Itas (con Batte in regia) arriva fino al 23-22 e poi chiude con Marconato 25-23: sono 7 i muri vincenti della squadra di casa a fine set. Nel secondo set è partita ancora più equilibrata: la Cbf Balducci prova a scappare sul 17-20 con la solita Decortes (altri 7 punti) e con 5 muri vincenti, Trento non molla con i colpi di Ristori (5 e 42%) e una battuta efficace (2 ace), le maceratesi arrivano prima al set ball ma non sfruttano la palla per chiudere, mentre l’Itas lo fa alla prima occasione, 27-25. Decortes e Mazzon (5 punti a testa) guidano la rimonta arancionera nel terzo set: l’attacco Cbf Balducci vola al 47%, Trento si ferma al 30% e il vantaggio accumulato dalle maceratesi nel cuore del parziale stavolta arriva fino in fondo, 21-25. Nel quarto si procede a strappi, quello decisivo è della Cbf Balducci fino al 10-18 con 5 muri (Mazzon 2 con il 71% in attacco), sul servizio di Zojzi Trento torna a -2, ma ancora Mazzon sale ancora in cattedra guidando le arancionere al 18-25. Nel quinto set la Cbf Balducci parte meglio, per poi subito un altro maxi parziale dalle trentine (dall’1-4 al 7-4), rientra sul 12-12 ma deve cedere ai colpi di Weske, 15-12.