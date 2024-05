Jacobs, non va: "Devo mettere insieme i pezzi"

Roma, abbiamo un problema. In vista dell’Europeo, che si terrà nella capitale, non arrivano segnali buoni da Marcell Jacobs. In Repubblica Ceca, a Ostrava, al Golden Spike meeting del Gold del Continental Tour il velocista, nei 100 metri, è solo terzo. Non solo, a destare preoccupazione è il tempo: un deludente 10.19. Davanti a lui, il compagno di squadra alla corte di Rana Reider, Andre De Grasse primo con 10.11 e secondo il giamaicano Ryiem Forde con 10.17. Alla terza uscita stagionale il campione olimpico non riesce ancora a limare il proprio crono: per trovare una prestazione da nove secondi bisogna tornare al 2022, quando all’Europeo di Monaco corse in 9.95. È lecito, quindi, iniziare a essere un po’ preoccupati, sia per la rassegna di Roma che soprattutto per Parigi 2024. Rispetto alle precedenti uscite si sono visti dei buoni segnali e una discreta reattività in partenza, mentre negli ultimi metri Marcell non è riuscito a mettere il turbo.

La corsa fluida e sciolta dei fasti olimpici sembra essere, per il momento, solo un lontano ricordo. Jacobs, che da mesi ormai lavora negli USA, nelle ultime settimane ha più volte dichiarato di aver ritrovato se stesso. In pista, in realtà, questa rinnovata fiducia e condizione ancora stenta a vedersi, così come stentano a vedersi gli effetti del lavoro fatto con Reider."Non sono preoccupato, perché sento le gambe che vanno, e che possono andare molto più forte, ma adesso bisogna mettere insieme tutti i pezzi – ha detto dopo la gara ieri – non è andata male: è andata malissimo. Dopo 40 metri mi sono sentito in un assetto di corsa non giusto. Ho iniziato a perdere le gambe dietro e da quel momento ho fatto fatica. Mi aspettavo tutt’altre sensazioni, non avevo potenza e velocità". Domani la prima verifica a Oslo, in Diamond League.

Giuliana Lorenzo