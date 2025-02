Jacobs, un centro per tutti. Apre lo spazio del benessere

"If you can dream it, you can do it": se puoi sognarlo puoi farlo e proprio seguendo questa massima, che incarna il suo percorso sportivo, Marcell Jacobs ha ufficialmente inaugurato un nuovo progetto. Nella "sua" Desenzano del Garda nasce il Jacobs Sports Center. L’ex campione olimpico di Tokyo è tornato in Italia, giusto un pit – stop di due giorni, per abbracciare mamma Viviana e i suoi cari e per presentare l’iniziativa che arriva a due anni di distanza dalla Jacobs Sports Academy, curata proprio dalla madre.

"Ho sempre creduto che lo sport fosse molto più di una semplice competizione. È crescita, determinazione, salute e benessere. Per questo ho voluto creare un progetto che unisce tutti questi aspetti, supportando gli atleti di oggi e formando i campioni di domani – ha scritto sui social, per poi aggiungere - lo sport non è solo performance: è anche prevenzione, cura del corpo e benessere. Da questa consapevolezza nasce il Jacobs Sports Center, un centro dedicato alla salute e al supporto non solo degli atleti, ma di chiunque voglia prendersi cura di sé attraverso le tecniche sportive e il benessere fisico e olistico. L’obiettivo della Jacobs Sports Academy e del Jacobs Sports Center è offrire un’esperienza completa a 360° dove passione, impegno e innovazione si incontrano per costruire un futuro più sano e performante per tutti".

Prende così forma a Desenzano, dove tutto è partito e dove Jacobs ha mosso i primi passi, prima da calciatore e poi in pista, il centro dedicato alla riabilitazione fisica e mentale. Del resto, il velocista sa bene cosa significhi prendersi cura del proprio corpo visto che dopo i fasti di Tokyo ha avuto a che fare con vari stop e problemi fisici. Problemi che ancora non l’hanno mollato, nemmeno ora che da quasi due anni vive e si allena in America, a Jacksonville. L’azzurro, proprio per questo, non sarà al via degli Europei indoor di Apeldoorn (Olanda, 6 – 9 marzo) a causa di un’influenza che l’ha colpito a inizio mese e ha allungato i tempi di preparazione.