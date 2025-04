Jannik Sinner eguaglia Nadal: 46 settimane in vetta alla classifica Atp

Classifiche in chiaro scuro per Jannik Sinner. Per il campione altoatesino è infatti cominciata la settimana numero 46 in testa alla classifica Atp che gli permette di eguagliare la durata del primo periodo in vetta al ranking di Rafael Nadal (18 agosto 2009 - 5 luglio 2009). Se Sinner dovesse riuscire a rimanere numero 1 fino alla fine del Roland Garros, diventerebbe il quinto giocatore dal 1973, quando è stato introdotto il ranking computerizzato, a restare per 52 settimane di fila (e dunque per un anno) al numero 1 dopo esserci arrivato per la prima volta. Gli unici ad esserci riusciti finora sono lo svizzero Roger Federer (237 settimane), lo statunitense Jimmy Connors (160), l’australiano Lleyton Hewitt (75) e il serbo Novak Djokovic (53). Prima dello slam francese, l’azzurro parteciperà agli Internazionali di Roma che saranno il primo impegno dopo aver scontato la squalifica.

Per quanto riguarda la top 10 della classifica mondiale, il movimento principale riguarda Alexander Zverev, che ieri ha vinto l’Atp 500 di Monaco di Baviera, e ha superato per cinque punti Carlos Alcaraz, sconfitto in finale agli Open di Barcelona dal danese Holger Rune. Il tennista tedesco non solo torna n.2 del mondo, ma sorpassa Sinner nella Race per Torino, la classifica che qualifica i migliori 8 tennisti alle Atp Finals in programma a novembre. Il tedesco, campione a Monaco di Baviera, è ora n. 2 della classifica alle spalle di Alcaraz, mentre Sinner è terzo con i 2.000 punti guadagnati agli Australian Open.

Passando al tennis femminile, ieri la numero uno al mondo Aryna Sabalenka è stata sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko (numero 4) nella finale del Wta 550 di Stoccarda. L’ucraina aveva eliminato Jasmine Paolini.