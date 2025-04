Jasmine Paolini sfida Coco Gauff per la semifinale all'Open di Stoccarda

TENNIS

Si conclude l’avventura della coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani al torneo Open di Stoccarda. Ieri le azzurre sono state sconfitte dalla russa Ekaterina Aleksandrova che in questa manifestazione gioca insieme alla cinese Shuai Zhang con il punteggio di 2-6 6-2 8-10. Prosegue comunque l’esperienza della Paolini in terra tedesca con la toscana che oggi (ore 18.30) nel singolare affronterà la statunitense Coco Gauff in una gara che vale l’accesso alla semifinale. C’è molta attenzione sulla prestazione della tennista italiana, dato che questi sono i primi match con il suo nuovo coach Marc Lopez, l’ex tennista che ha fatto parte dello staff di Rafael Nadal.

"L’idea di lavorare con lui è nata per caso - ha spiegato Paolini ai microfoni di Supertennis -. Ci stiamo conoscendo, cerchiamo di parlare molto. Questo è il primo torneo in cui mi vede dal vivo e non è semplice. Sono contenta comunque di come è iniziata la collaborazione, poi vedremo. Non so cosa aspettarmi, ma per ora va bene".

Nel frattempo c’è un incontro da disputerare in questo torneo Wta 500.

"Con Coco ci conosciamo bene. Mi sono allenata con lei spesso negli ultimi sei mesi. La sua palla è molto potente, sicuramente devo cercare di essere aggressiva, di controllare il punto. Ma non sarà facile, perché serve bene, si muove bene, risponde bene. Per me è una giocatrice molto completa".

Intanto Jannik Sinner continua ad allenarsi con l’inglese Jacl Draper a Montecarlo in previsione degli Internazionali di Roma, quando il tennista altoatesino tornerà a disputare una gara ufficiale dopo la squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada.

Si ferma, invece, ai quarti il percorso dell’italoargentino Luciano Darderi all’Atp 500 di Monaco di Baviera. Il classe 2002 e numero 47 al mondo perde contro l’americano e numero 15 Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco.