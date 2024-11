Jennifer, first lady con il pallino delle Aquile: "Un dono far parte di un club così generoso"

I complimenti di Jennifer Platek allo Spezia, pubblicati ieri da La Nazione, hanno avuto un seguito, con un nuovo e lungo messaggio via social, carico di affetto e vicinanza nei riguardi dell’ambiente spezzino, da parte della moglie del presidente aquilotto Philip. "Con l’avvicinarsi del giorno del ringraziamento ho trascorso molto tempo a riprendermi da un intervento chirurgico e a riflettere sulle tante cose per cui sono grata nella mia vita – ha affermato Jennifer Platek –. Oltre alle cose ovvie che rendono una vita degna di essere vissuta, c’è il dono di conoscere lo Spezia Calcio". Un club e una città che hanno fatto breccia nei sentimenti di Jennifer: "Spezia occupa e occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore. Sono grata a Rob e Laurie per averci dato questa incredibile opportunità: aver assistito all’evoluzione e all’inaugurazione del nuovo stadio e aver visto la squadra posizionata a un solo punto dalla vetta della classifica della Serie B".

A complemento la moglie del presidente dello Spezia si è soffermata sulle risorse umane operative all’interno del sodalizio bianco. "Ci sono altre due speciali avvenimenti che si sono verificati in questo mese – la sua riflessione –. Gianluca Parenti, il responsabile della comunicazione, è stato nominato miglior addetto stampa della stagione 23/24, un prestigioso riconoscimento assegnato da una giuria tecnica composta da giornalisti. Gianluca fa parte del club dal 2008 e La Spezia è la sua città natale. Essere insignito di questo premio, vivere nella sua città natale e portare lo Spezia Calcio sul palcoscenico del mondo è surreale. E se qualcuno sa qualcosa del nostro viaggio con Spezia capirà quanto questo premio sia meritato. Siamo molto grati a Gianluca". E ancora: "Potrei condividere molte storie riguardanti i calciatori e tutti coloro che lavorano ogni giorno nel club. Una di queste storie si è verificata il 16 novembre scorso, quando lo Spezia ha giocato contro la Juve Stabia. È stato un giorno surreale per due dei nostri calciatori: Salvatore e Pio Esposito. Durante il match Pio ha segnato la prima rete e Salvatore la seconda, nel match vinto 3-0 dallo Spezia. Per Pio e Salvatore quella giornata ha rappresentato molto più di una vittoria sul campo. Nei giorni seguenti, insieme al fratello Sebastiano, hanno inaugurato il rinnovato campo da calcio del loro quartiere natale, Cicerone, proprio a Castellammare di Stabia, un regalo per la loro città". A corredo, la pubblicazione di una serie di foto: il simbolo dello Spezia, lo scudetto, i tifosi in curva.