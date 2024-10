Jolo vittorioso, Csl cala il tris e Cf sorride. Mezzana incassa tre punti. Valbisenzio ko

La sesta giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è conclusa ieri. E le sorprese non sono mancate, fra quelle offerte dalle formazioni di Prato e provincia. Partendo dallo Jolo, capace di vincere 1-0 contro il San Godenzo e di consolidare ulteriormente la seconda piazza in graduatoria.

Attucci, Pagnotta e Cardinale hanno guidato la riscossa del CSL Prato Social Club di Campolo, vittorioso per 3-0 al Rossi contro il Quarrata.

Può far festa anche il Casale e Fattoria, dopo essersi aggiudicato il derby con il Prato Nord: Chafiq ha trascinato il gruppo nel 2-1 contro la banda Rondelli, vanificando l’acuto di Miele.

Dovrà invece rialzarsi al più presto il Maliseti Seano: a prevalere per 3-0 è stata la Folgor Calenzano.

SECONDA CATEGORIA

Scendendo in Seconda Categoria, torna a correre il Mezzana di mister Donnini: il 3-2 inflitto a domicilio al Montemurlo di Ermini (Fasciglione, Mocali e Spanò da un lato, Ruscillo e Perna dall’altro) vale il terzo posto nel girone C. Pareggio a reti bianche in trasferta tanto per la Pietà 2004 (contro il Montalbano Cecina) quanto per il Chiesanuova (con l’Olimpia Quarrata). Con l’1-0 interno sulla Galcianese, il Tavola rilancia le proprie ambizioni. Gli acuti di Bossahon e di Ferrari non hanno impedito alla Valbisenzio Academy di cadere fra le mura interne contro il Cintolese, vincente per 3-2. E dovrà rialzarsi anche il Vernio, battuto 2-1 dal Pistoia Nord. Passando al girone F, stop a sorpresa per la capolista Naldi: il 2-1 con cui La Lanterna ha violato Seano (vanificando lo squillo di Manichi) permette comunque ai ragazzi di Celadon di restare al primo posto. Risalgono le quotazioni del Poggio a Caiano, in virtù del 3-1 casalingo sul Doccia. Al pari di quelle della Virtus Comeana, dopo il 2-0 su La Querce griffato da Santini. Dovrà infine cercare riscatto il San Giusto, dopo esser stato regolato per 2-1 dal Sesto.

TERZA CATEGORIA

Due le compagini al comando, entrambe a quota 7 punti: da una parte c’è il Tobbiana, che ha mantenuto la vetta pur non essendo andato oltre un pari senza reti nella tana del Carraia. Dall’altra c’è il San Lorenzo Campi Giovani: i campigiani hanno battuto 3-2 a domicilio il Paperino San Giorgio di mister Betti (vanificando la doppietta di Sguanci) mettendo così la freccia ai danni dei rivali.

Giovanni Fiorentino