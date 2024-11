Junior e Under 23. Il Mondiale di fondo in Val di Scalve. Isonni e Artusi le speranze azzurre

Una nuova stagione sportiva è alle porte e in Val di Scalve la si aspetta con entusiasmo: dal 3 al 9 febbraio 2025 la località al limitare della provincia di Bergamo si tingerà dell’iride in occasione del Campionato del Mondo Junior e Under23 di sci di fondo targato Bergamo-Schilpario 2025. Sarà la celebre Pista degli Abeti di Schilpario ad ospitare la rassegna per gli sci stretti ‘giovani: l’impianto scalvino nelle scorse giornate ha superato a pieni voti l’ispezione da parte della Federazione internazionale. Il Fis Race Director Assistant Simon Caprini è rimasto colpito dopo dalle piste e dalla struttura di Schilpario, ringraziando il Co capitanato da Carmelo Ghilardi per l’impegno e le opere realizzate. L’allargamento delle piste in alcuni punti e il potenziamento dell’impianto di innevamento sono stati gli interventi principali, in più la realizzazione di un cavalcavia per migliorare logistica e spostamenti.

Insieme a Caprini il Chief of Competition Marco Mapelli, varesino di nascita e milanese d’adozione, che ha raccontato: "Abbiamo omologato tre diversi anelli per le gare distance, ciascuno di lunghezza diversa e che vanno dal 2,5 km fino al 4 km passando per il 3,3 km".

Nello specifico l’anello da 2,5 km sarà utilizzato per la staffetta mista che chiuderà il programma di gare domenica 9 febbraio, mentre lungo il 3,3 km si svolgerà la 10 km individuale a skating (7 e 8 febbraio). Il circuito da 4 km sarà invece impiegato per la Mass Start 20 km Tc (5 e 6 febbraio) e la pista Sprint inaugurerà la rassegna con la prova in classico (3 e 4 febbraio). "Per la Sprint gli atleti saranno messi davanti a salite relativamente importanti. La prima parte del tracciato sarà quella con il dislivello maggiore, mentre la seconda sarà più tecnica, con discese e tratti in piano dove poter fare ancora la differenza", ha aggiunto Mapelli. La rinnovata Pista degli Abeti promette spettacolo e a sfidarsi per una delle 42 medaglie iridate in palio ci sarà tutta l’élite del fondo giovanile dei nati tra il 2002 e il 2009. Le speranze dei colori lombardi saranno con tutta probabilità riposte negli U23 come la schilpariese Lucia Isonni, la clusonese Denise Dedei e il valsassinese Aksel Artusi (CS Esercito) oltre agli Junior come il clusonese Davide Negroni (Ffgg) e il valtellinese Federico Pozzi (Ffoo). S.D.S.