La Carrarese pronta alla grande impresa. Vietato abbassare la guardia col Perugia

Il più è fatto ma manca ancora un "pezzettino" che a volte può nascondere delle brutte sorprese. La Carrarese questa sera attende il Perugia forte del doppio vantaggio dell’andata che, complice anche il miglior piazzamento ottenuto nella regular season, le consentirà di passare il turno anche perdendo con due gol di scarto. Gli azzurri in campionato 3 gol in casa li hanno presi quest’anno una sola volta, contro l’Arezzo, nella partita che costò la panchina a Dal Canto. Quella è stata anche l’unica sconfitta casalinga dei marmiferi che hanno nel loro stadio un autentico talismano.

I numeri al "Dei Marmi" sono tutti dalla loro parte. Di 19 partite giocate ne hanno vinte 16 pareggiandone 2. Hanno segnato la bellezza di 37 reti subendone soltanto 10. Le cifre diventano clamorose se si considera soltanto la gestione Calabro. Il tecnico pugliese ha vinto tutti e otto gli incontri disputati battendo in sequenza le migliori formazioni del girone: Cesena, Torres, Perugia, Gubbio e Juventus Next Gen. Lo ha fatto segnando una valanga di reti, ben 23, ed incassandone 5. Il Perugia, insomma, dovrà fare l’impresa per riuscire a sovvertire il pronostico. In casa azzurra è confermato il forfait del centravanti Capello, unico assente dalla lista dei convocati, che a questo punto si cercherà di recuperare per i quarti di finale. A Perugia lo ha sostituito come terminale offensivo Finotto che potrebbe essere riproposto anche stasera in quella veste. L’alternativa è Giannetti che si sta allenando molto bene come sottolineato anche da mister Calabro.

Alle liste ci sono altri avvicendamenti consigliati anche dalla vicinanza tra i due impegni e dal fatto che, scongiuri a parte, la Carrarese dovrebbe tornare in campo già martedì. Ecco, quindi, che in difesa si vedrà dal primo minuto Coppolaro. Da capire al posto di chi. A centrocampo una maglia da titolare potrebbe guadagnarsela Zuelli, magari in luogo di un Capezzi che è dato per recuperato ma è sempre a rischio affaticamento.

Come sotto punta non ci stupiremmo di vedere Palmieri dare il cambio a qualcuno, probabilmente Della Latta. Sulle fasce il tecnico di Melendugno ha a disposizione alternative di valore come Grassini e Belloni senza dimenticare che dalla cintola in su c’è un Morosini che scalpita per avere il suo spazio. La Carrarese dispone di 18 giocatori di movimento rodati ed intercambiabili che le assicurano possibilità di rotazione della rosa quanto mai provvidenziali in una competizione così intensa e ristretta come quella dei play-off. Non dimentichiamo che se dovesse arrivare sino alla finale la squadra apuana dovrebbe giocare altre 7 gare nell’arco di 23 giorni.

