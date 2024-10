La Carrarese si gode le sue giovani stelline: "La mia prima doppietta: sono entusiasta"

I gol "giovani" della Massese. Contro il Cittadella l’hanno decisa Leonardo Cerri, classe 2003, e Luigi Cherubini, classe 2004. "E’ stata la mia prima doppietta in serie B – ha raccontato il centravanti scuola Juventus – e non posso che esserne felice soprattutto perché è servita a portare a casa i tre punti al contrario del gol segnato allo Spezia che era rimasto fine a se stesso. Noi attaccanti viviamo per questo, per fare gol, ma ci si arriva soltanto col lavoro quotidiano. Io e Gigi (Cherubini, ndr) ci mettiamo a disposizione così come gli altri perché abbiamo un parco attaccanti molto valido. Se tocca a me io faccio il meglio che posso. Cosa mi aveva chiesto il mister? L’unica cosa che mi ha detto prima di entrare in campo è ’voglio che dai tutto e che lotti su ogni pallone e poi il risultato arriverà’ ed è quello che è successo. Per quanto riguarda il fatto di aver raggiunto Schiavi in vetta alla classifica dei marcatori ne avevo parlato scherzosamente con lui in settimana. "Occhio che adesso ti raggiungo" gli avevo detto. Contro il Cittadella abbiamo fatto una buona gara tutti ed è arrivato il risultato ma ogni partita è diversa. Noi abbiamo dato sempre il massimo ma ci sono volte in cui le cose vanno per il verso giusto ed i risultati vengono ed altre nelle quali anche giocando bene e facendo le cose giuste non arrivano".

Da un romano ad un altro ecco Luigi Cherubini, che ha firmato il suo primo gol in serie B rendendosi autore di una prova maiuscola. "Il gol è stata un’emozione fantastica che cercavo ed ho finalmente trovato. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, non perfetta perché si può sempre migliorare. Dalla prima giornata sapevamo di essere un gruppo forte che può giocarsela con tutti. Facendo bene, però, abbiamo acquisito ulteriore consapevolezza. Siamo arrivati al quarto risultato utile e cercheremo di dar tutto a Bari per portarne a casa un altro. Per quanto mi riguarda è la quarta partita che il mister mi fa giocare dall’inizio ed io cerco di farmi trovare pronto sempre; anche quando mi chiama in causa a gara in corsa perché noi giovani dobbiamo sfruttare ogni momento che ci viene concesso. La posizione? Io gioco dove mi dice il mister. E’ lui che fa le scelte ed io mi adatto. Logicamente in quella da trequartista, un po’ più alto e vicino alla porta, sono più nel mio "habitat". Col Cittadella sono uscito coi crampi ma penso sia fisiologico dopo due gare in 6 giorni giocate con questa intensità e con un campo un po’ pesante ma al quale ci stiamo progressivamente adattando. Mi serve solo un po’ di recupero e la giusta alimentazione e sarò pronto per Bari.

Gianluca Bondielli