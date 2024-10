La Castiglionese non trova il gol e perde la testa della classifica

RONDINELLA

0

CASTIGLIONESE

0

RONDINELLA: Pecorari, Noviello, Migliorini, Mazzolli, Ciardini, Fantechi, Baldesi, Antongiovanni, Polo, Travaglini, Frezza. A disp.: Bertini, Agrello, Giorgelli, Iania, Di Blasio, Perini, Cecchi, Di Franco, Valeriani.

All. Gutili.

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna (64’ Ceccherini), Cavallini, Gori, Menchetti, Menci, Berneschi (91’ Priorelli), Scichilone (81’ Parisi), Doka, Minocci (93’Viciani), Buzzi. A disp.: Antonielli, Carino, Galli Moreira, Falomi, Brilli.

All. Fani.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Note: spettatori 300 circa. Angoli: 4-3. Ammoniti: Ciardini, Cavallini, Minocci, Berneschi, Mazzolli.

FIRENZE – Dalla trasferta fiorentina la Castiglionese torna con un buon punto al termine di un match ben giocato. Al pronti e via, Baldesi (5’) prova a cogliere di sorpresa il portiere Balli che è fuori dai pali, la sfera termina alta. All’11 la Rondinella rischia molto su calcio d’angolo: Menchetti va sul pallone per un soffio non aggancia. Un minuto dopo palla tagliata di Minocci per Capogna che però arriva con il passo lungo. Al 68’ c’è una gran botta da 30 metri di Baldesi che si stampa sulla traversa. Passata la paura la squadra ospite risponde subito con un batti e ribatti dentro l’area avversaria (88’) con Buzzo che calcia a botta sicura. Il portiere della Rondinella Pecorai è rapido . Un minuto dopo è la volta del portiere della Castiglionese Balli a farsi trovare pronto su un tiro velenoso di Polo da fuori area.