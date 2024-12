La curiosità. Ahn, nuova vita: è conduttore televisivo

Nuova vita per l’ex biancorosso Ahn Jung-hwan, l’attaccante sudcoreano che segnò una rete storica contro l’Italia ai Mondiali del 2002. La sua carriera ha preso una piega inattesa, come racconta calciogrifo. Quella rete agli azzurri mandò su tutte le furie il presidente del Perugia, Luciano Gaucci. Dopo due anni di prestito, Gaucci decise di non confermare Ahn, dichiarando: “Non ho intenzione di tenere chi ha affondato il calcio italiano”. Il calciatore sudcoreano, che in due stagioni aveva segnato 5 gol in 35 presenze, si ritrovò a fare le valigie. Dopo un periodo di successo in Giappone, Ahn tentò di rilanciarsi in Francia e Germania, ma senza grandi risultati. Tornò poi in Asia, ma il suo percorso calcistico si concluse a soli 32 anni. Dopo il ritiro, Ahn Jung-hwan si è reinventato con successo. È infatti diventato un volto noto della televisione sudcoreana, conducendo programmi di intrattenimento e sport, tra cui la versione locale di “Top Gear”. Si è anche cimentato come attore in serie TV e partecipante a reality show.