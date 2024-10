"La Curva Nord è la casa di Mimmo". Gli Ultras scoprono la targa per il capo

Domenica, prima della parrtita con il Milan Futuro, per i tifosi biancorossi sarà un grande giorno, tutto dedicato a Mimmo Pucciarini, capo della Curva Nord biancorossa, scomparso il primo gennaio scorso. Gli Ultras biancorossi (Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX Giugno) hanno annunciato che sarà scoperta una targa nel settore che è stato per tutta la vita la sua “casa“. Nella Curva Nord, dal 2007 intitolata all’ex presidente Spartaco Ghini, da domenica ci sarà, intanto, una targa per Mimmo. In una nota, gli Ultras annunciano l’evento. “Da quel giorno di gennaio in cui, per l’ultima volta, Mimmo ha lasciato il Curi, tra il calore, le lacrime e l’abbraccio della sua gente, i gruppi della Nord hanno avuto un obbiettivo su tutti: Curva Nord Mimmo Pucciarini. Un atto dovuto da parte del popolo biancorosso e di Perugia tutta alla figura storica di Mimmo, per il suo attaccamento al Grifo ed alla città, ma soprattutto a quel luogo che era casa sua – si legge nella nota dei tifosi biancorossi che chiamano in causa anche il Comune – . In settimana è uscita questa nota del Comune di Perugia: “Mimmo ha saputo unire l’anima popolare del cittadino con quella del tifoso, ha saputo avvicinare le persone al tifo ed il tifo alle persone, ha saputo diffondere uno spirito di unione in rappresentanza della città prima che della squadra di calcio”. Mimmo per gli ultras è stato anche molto di più; un fratello ed un padre allo stesso momento, un esempio di tigna e perseveranza, l’anima e il carisma del popolo biancorosso. Il vero cuore pulsante della Curva Nord, il Capo degli Ultra. Domenica alle 11,30, prima della partita, verrà scoperta la targa in suo nome, sotto la Curva Nord, una giornata di straordinaria importanza ed emozione che segna indelebilmente la storia del tifo Perugino“. Pucciarini è stato tra i fondatori nel 1978 del gruppo Armata Rossa, era riconosciuto anche a livello nazionale come uno dei punti di riferimento del movimento ultras.

Francesca Mencacci