LA DELUSIONE. Paltrinieri fuori dalla finale dei 1.500: "Sono arrabbiato»

"Sono molto arrabbiato con me stesso perché queste cose non devo accadere. Per non spingere troppo alla fine mi sono trovato in mezzo al turco e all’irlandese Daniel Wiffen (sesto riscontro cronometrico in 14’54”29) e sono rimasto fuori dalla finale. Non mi sentivo al massimo, ma non è una giustificazione. Sono incavolato perché penso a ciò che avrei potuto fare in finale".

Lo ha detto Gregorio Paltinieri, bronzo negli 800 e argento con la 4x1.5km in acque libere, dopo la clamorosa eliminazione nei suoi 1.500 stile libero – gara che gli ha dato il titolo olimpico nel 2016 e tre mondiali – con il nono tempo.

"Sono molto arrabbiato – continua il campione azzurro –. Devo imparare a gestire meglio le batterie in maniera conservativa, ma senza rischiare troppo. Non mi sentivo particolarmente bene, però non posso nuotare 14’55’’. Non volevo sciupare energie perché so che devo gestirmi, però in mezzo mi sono addormentato. Anche avendo tolto la dieci chilometri, sono arrivato un po’ stanco in piscina; ho disputato un buon 800, conquistato la medaglia, però ho rischiato di uscire in batteria. Mi dispiace, è brutto così, perché so che in finale avrei avuto un’altra possibilità. Ho rischiato troppo".