La festa. L’Under 15 femminile batte la Sangiustese. E adesso accede alla fase interregionale

Grande festa in casa biancorossa. E grande soddisfazione pe il club di Pian di Massiano per i risultati conquistati dalle ragazze del Perugia. L’Under 15 Femminile di Danilo Lucarelli batte 1-0 la Sangiustese sul campo neutro di Matelica e vince la fase regionale del campionato di categoria. Partita molto combattuta con tanta sofferenza ma anche tante emozioni. Il Perugia si è presentato alla sfida con alcune ragazze non in condizioni ottimali ma è riuscito comunque a contenere gli attacchi avversari. C’è voluta anche un pò di fortuna visto che il portiere biancorosso Caterina Milani ha parato due rigori diventando così l’eroe di giornata insieme a Giulia Corbelli che ha siglato la rete decisiva nel terzo tempo di gara. "Le ragazze hanno dato l’anima per conquistare questo risultato e sono contento per ciò che hanno ottenuto" ha dichiarato a fine gara il tecnico biancorosso Danilo Lucarelli. Non finisce qui: ora l’appuntamento sarà con le vincenti degli altri gironi per la fase interregionale.