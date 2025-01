La giornata. Grifo, il turno è favorevole per restare nei play off

Il Perugia ha appena riassaporato la gioia di essere entrato nella griglia play off. Una posizione ancora da cenerentola, l’ultimo posto utile, ma il primo obiettivo, intanto, è non perdere la posizione acquisita e se possibile migliorarla. Il prossimo turno dovrà dare al Grifo di Zauli un po’ di risposte. Intanto il Perugia dovrà dare continuità ai risultati del nuovo anno e se possibile ritrovare una vittoria che manca da tre mesi sul campo dell’Ascoli.

Oggi il Perugia è decimo con 27 punti, il turno è propizio per restare all’interno del raggruppamento e perché no magari fare anche un piccolo balzo in avanti e eviterebbe l’assalto ai play off da parte delle squadre che sono a ridosso della griglia: Carpi, Ascoli e Campobasso che sono a quota 26. Il Carpi, dopo la sconfitta del Curi, sarà impegnato in casa contro la capolista Entella. Il Campobasso, squadra in difficoltà, sarà impegnato in trasferta in casa della Torres, formazione attualmente terza in graduatoria.

Sarà sulla carta una giornata complicata anche quella della Pianese dell’ex Formisano che riceve il Pescara, anche se la formazione dell’altro ex, Baldini, ha perso lo smalto della prima parte della stagione. Più agevole, sulla carta, il turno dell’Ascoli che, in casa, riceve il Milan Futuro.