La giovane compagine della Carrarese si sta togliendo molte soddisfazioni. L’under 19 vola e sogna di salire in Primavera 2

Sta facendo mirabilie nel campionato Primavera 3 l’under 19 di Andrea Danesi (nella foto) che è seconda in classifica dietro il Mantova e si è già qualificata matematicamente per i play off. Nell’ultimo turno gli azzurrini sono andati a vincere 3 a 1 a Verona e sabato a Montignoso (ore 15) giocheranno l’ultima gara della regular season contro la Pro Patria, terza con tre punti in meno, e basterà non perdere per passare per secondi.

"Fin qui è stata una stagione da incorniciare – spiega il tecnico carrarino – ma non abbiamo nessuna intenzione di accontentarci. Vogliamo continuare ad inseguire il nostro sogno che è quello di salire in Primavera 2. La Carrarese avrebbe così per la prima volta nella sua storia l’opportunità di confrontarsi contro società di serie A. Con questi ragazzi è stato fatto un grande lavoro perché molti di loro sono gli stessi che l’anno scorso venivano da una retrocessione.

Ad esempio elementi come Luciani, Nardini e Bernabè che nel passato campionato erano stati poco coinvolti sono diventati dei pilastri fondamentali. Diciamo che la mia è una squadra "sbarazzina" e coraggiosa che prova ad andare a vincere su ogni campo mantenendo un pressing costante. Ringrazio tantissimo i miei giocatori per la loro disponibilità e il loro spirito di sacrificio. Sono per me motivo di orgoglio. Sono bravi e con una gran voglia di vincere. Penso che la società abbia fatto un ottimo lavoro e che l’arma vincente sia stata il responsabile Indragoli, persona estremamente competente e capace, che ha ben allestito questa ma anche le altre squadre del settore giovanile. Un grazie di cuore, infine, va al mio eccezionale staff". Staff che oltre allo storico collaboratore Simone Conti ed a Fabio Gozzani comprende il preparatore atletico Federico Cosci, il preparatore dei portieri Alessandro Sforzi, i massaggiatori Perutelli e Cacciatore oltre ai dirigenti Pianini, Guerrini e Tessa, staff medico piolanti e poletti.

Gianluca Bondielli