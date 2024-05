La nuova proprietà. Primo contatto tra il fondo Oaktree e i vertici del Milan

Oltre ai primi contatti con i vertici dello sport (il ministro Andrea Abodi) e del calcio italiano (il presidente federale Gabriele Gravina) i rappresentanti di Oaktree impegnati da qualche giorno nella nuova avventura all’Inter hanno avviato le comunicazioni con il Milan. I vertici del fondo conoscono bene Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero e in generale i rapporti tra i due club, rispetto a quelli che c’erano tra Steven Zhang e Gerry Cardinale, andranno verso una direzione differente.Una delle questioni chiave sarà quella dello stadio, visto che da anni le due società stanno lavorando assieme per un possibile “nuovo San Siro”, sebbene le difficoltà incontrate nel percorso abbiano spinto le rispettive dirigenze a deviare verso una via diversa. I rossoneri a San Donato e i nerazzurri a Rozzano. Già prima di questo cambio di proprietà, nei due club serpeggiava scetticismo rispetto alla fattibilità del progetto di ristrutturazione che WeBuild dovrebbe presentare per il Meazza entro la fine di giugno, tant’è che da viale della Liberazione hanno chiesto e ottenuto una proroga per il diritto di esclusiva sui terreni della famiglia Cabassi.

M.T