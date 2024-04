La partita di Meda. In Brianza festeggiano tutti. Giana ai playoff, il Renate è salvo

di Roberto Sanvito

MEDA (Monza Brianza)

La Giana sbanca Meda e blinda i playoff, ora è settima ma la sua posizione definitiva la conosceremo solo dopo l’ultimo turno. Ma è una sconfitta casalinga (l’ottava nelle ultime nove apparizioni interne) dolce per il Renate che grazie agli altri risultati (soprattutto il 2-2 del Novara a Trieste coi piemontesi raggiunti in pieno recupero e il ko della Pro Sesto con i giovani dell’Atalanta) festeggia la salvezza sudata con una giornata di anticipo. L’ennesima brutta versione del Renate casalingo si è rivista al cospetto di una Giana cinica e in palla che sa approfittare con calma ed equilibrio della superiorità numerica maturata dopo appena 20’ quando i nerazzurri di Pavanel restano in dieci uomini per il rosso sventolato ad Auriletto per un fallo da ultimo uomo. Gara tutta in salita per il Renate che al 31’ rischia di capitolare, Franzoni è solo davanti a Ombra che però gli chiude la porta. La gara si sblocca a inizio ripresa, Bosisio colpisce con un braccio e l’arbitro tra le proteste assegna il penalty che Maguette Fall trasforma.

Il raddoppio arriva grazie ancora al numero 17 della Giana che sfrutta uno spiovente da sinistra, Alcibiade va a vuoto e da posizione favorevole insacca. Da qui in poi gara finita e attenzione rivolta agli altri campi. In 10 il Renate non ha le forze per tentare la rimonta, ma viene comunque premiato.