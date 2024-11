La prima conferenza stampa. C’è attesa per le parole del mister. Domani la Carrarese, gara chiave

E ora cresce la curiosità per le prime dichirazioni della vigilia di Paolo Mandelli. Il tecnico parlerà questa mattina, a ridosso dell’ora di pranzo (13.30 per l’esattezza), per presentare la sfida con la Carrarese e raccontare le emozioni vissute durante la settimana.

Nelle interviste fatte in questi anni a Modena (ma anche in quelle passate) Mandelli si è sempre mostrato molto attento alla comunicazione, mai fuori dagli schemi e rispettosa dei momenti. Aspettiamoci altrettanto. Sicuramente accompagnato da un sorriso che non potrà non mostrare per la soddisfazione di trovarsi sulla panchina del Modena. Da capire se si potrà sbilanciare su eventuali informazioni di formazione, molto più probabile il contrario come è anche giusto che sia alla vigilia di un match importante. Durante gli allenamenti la società ha mostrato la sua vicinanza assistendo alle sedute, condotte da Mandelli e da Michele Troiano, anche per lui sarà una prima volta in questo viaggio che ancora non si sa se sarà breve o lungo.

Come vi abbiamo raccontato in settimana, la società ha dato massima fiducia al lavoro di Mandelli ma è ovvio che continui a guardarsi intorno. Resta viva l’ipotesi che conduce a mister Leonardo Semplici ma non è l’unica che si sta sondando. È giusto dire che il futuro di Mandelli può in parte dipendere dalla partita di domani, ma molto dipenderà sicuramente dalla volontà della dirigenza perché si tratta di intraprendere una strada ben precisa.

Se la volontà sarà quella di scegliere un allenatore per un nuovo progetto sportivo, quindi un nome volendo anche pesante, forse è il caso di attendere giugno (salvezza acquisita, questo è scontato) e accontentare le esigenze di chi arriverà. Iniziare ora, a metà stagione, a classifica complicata, questo tipo di progetto può essere rischioso. Ecco spiegata in parte la scelta di Mandelli che, da questo pomeriggio, inizia anche pubblicamente la sua avventura concentrata in poche ore con l’obiettivo di allungare fin dove possibile la permanenza alla guida di un Modena che domani affronta un match chiave, come una finale.

Alessandro Troncone