La quinta giornata. Gubbio e Ternana aprono il turno. L’Entella tenta l’allungo in vetta

Gubbio e Ternana aprono stasera la quinta giornata di campionato. Nel girone B non c’è più nessuno a punteggio pieno dopo che la Virtus Entella è stata costretta al primo pareggio stagionale contro il Carpi. I liguri di Gallo sfideranno la Pianese (domenica, ore 18.30) in trasferta. L’altra capolista a dieci punti, il Pescara è di scena nel posticipo (lunedì alle 20,30) con il Perugia di Formisano: la formazione di Baldini vincendo in rimonta nel recupero contro la Pianese ha raggiunto in vetta l’Entella alimentando l’entusiasmo della piazza. Una squadra che ha cominciato molto bene la stagione è la Vis Pesaro, capace di vincere già tre partite su quattro: buon avvio per Roberto Stellone. I marchigiani saranno impegnati nell’altro match clou della quinta giornata, sempre in casa, stasera contro la Ternana, reduce al secondo successo stagionale. L’altro match che apre la giornata vedrà impegnato il Gubbio di Taurino, ancora imbattuto che ospita il Campobasso (stasera alle 20.45). Il Carpi, dopo il pareggio prezioso di Chiavari sfiderà in trasferta la Spal (lunedì, ore 20.45), a sua volta fresca di primo successo stagionale. Turno casalingo da sfruttare per la Torres contro il Pineto (domani, ore 20.45), dopo il pari di mercoledì con il Milan Futuro, così come per l’Ascoli che contro la Lucchese (domenica, ore 18.30) insegue il secondo successo di fila.

Biglietti: sono in vendita i tagliandi per la sfida di lunedì sera Pescara-Perugia. Tagliandi disponibili nel circuito di vendita Ciaotickets. Per i tifosi del Grifo la disponibilità di 800 posti nel settore Curva Sud (tariffa unica 10 euro più spese di commissioni).