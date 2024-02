La rassegna iridata a Nove Mesto. Vittozzi infinita. Anche un argento nella mass start

Justine Braisaz chiude il cerchio conquistando la medaglia d’oro anche nella mass start in questa rassegna iridata di Nove Mesto. Nessun errore e un tempo di 34’37“2, irraggiungibile per le avversarie. Ma è ancora grande protagonista Lisa Vittozzi (nella foto), stella di questo Mondiale proprio come la francese, che vince la medaglia d’argento e raggiunge le quattro medaglie complessive, di cui tre individuali, incluso l’oro. Per la 29enne carabiniera di Sappada si tratta della medaglia numero 12 della carriera, di cui 5 individuali, esattamente come Dorothea Wierer. "Questi Mondiali sono stati molto soddisfacenti per me – ha commentato Vittozzi – quella di oggi (ieri, ndr) è la mia quarta medaglia. Ora un po’ di riposo, ma il prossimo mese sarà ancora dura. Quando ho detto ‘voglio migliorare il Mondiale di Oberhof’, sono stata un pò ambiziosa, però a conti fatti ho avuto ragione – ha aggiunto Lisa Vittozzi –. Il motivo per cui sono qui è perché non ho mai mollato e ci ho sempre creduto. Ho cercato di gestire la gara al meglio. nell’ultima parte le avversarie sono andate molto forte. Ho gestito il poligono al meglio e con il mio passo è arrivato il risultato. Chiaro che le medaglie vinte in precedenza hanno aiutato a togliere la pressione di dover vincere per forza". Bronzo alla francese Lou Jeanmonnot, ventesima Dorothea Wierer.