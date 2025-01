Champions League. Milano, il 3-1 sul VakifBank non basta: al primo posto del girone restano le turche

Si chiude con un successo comunque importante il cammino della Numia Vero Volley Milano nella fase a gironi di Champions League. Paola Egonu e compagne, sconfitte in Turchia prima di Natale con un netto 3-0, si sono riscattate imponendosi per 3-1 al Palalido sul Vakifbank Istanbul, ma questo risultato non è valso il sorpasso in testa alla Pool C ai danni delle ragazze allenate da Giovanni Guidetti.

Le vice-campionesse d’Europa sono partite bene in un primo set davvero promettente ma nel secondo hanno accusato un calo che di fatto ha deciso la corsa al primato. Le ospiti, trascinate dalla solita Marina Markova (ex Novara) hanno pareggiato i conti garantendosi la qualificazione diretta ai quarti di finale. Milano comunque non ha mollato e nel successivo parziale ha dilagato, salvo poi faticare a chiudere i conti. Myriam Sylla, ancora tra le più positive, ha messo a terra la palla del 2-1, prima di un altro set dominato dalle padrone di casa che si sono così almeno garantite il vantaggio di essere la migliore delle seconde ai playoff.

Le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini, prima della Final Four di Coppa Italia in programma l’8 e 9 febbraio, dovranno quindi tornare in campo per guadagnarsi sul campo un posto tra le prime otto d’Europa, traguardo già brillantemente raggiunto da Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci, che hanno entrambe chiuso i rispettivi raggruppamenti a punteggio pieno. Milano domenica farà visita a Busto Arsizio per il derby lombardo di serie A1.

NUMIA VERO MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-19)Andrea Gussoni