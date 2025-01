Brescia ad altezza Recco. Battuta anche Genova

Mai così vicino ai più forti. O quanto meno a gennaio. L’AN Brescia, pareggiando in casa della Pro Recco, ha chiuso il girone di andata a pari punti con i liguri. L’ultima volta era successo nel 2019. Anche nell’anno dello Scudetto, il 2021, i lombardi avevano chiuso dietro, perdendo entrambi gli scontri diretti in stagione. Le vittorie arrivarono dopo. Invece sabato, a Genova, Brescia si è anche permessa di uscire dal campo con l’amarezza di un pareggio che poteva essere qualcosa di più dell’8-8 finale, visto il rientro finale concesso agli storici avversari.

"Abbiamo fatto una grandissima prestazione dietro, coprendo a dovere i loro centri e limitando il loro potenziale offensivo - il commento di Sandro Bovo - Peccato per le reti subite su ripartenza che dovevamo evitare. Sono contento perché, nonostante l’assenza di Del Basso e l’inesperienza di alcuni ragazzi che non avevano mai giocato un Recco-Brescia con un ruolo così importante, per carattere e personalità non è mancato nulla".

Intanto la squadra si è confermata imbattuta in A1 anche ieri sera, battendo nettamente la Iren Genova Quinto a Mompiano. Sempre assente Del Basso, poker per un Balzarini sempre più ispirato e per Ferrero, tripletta per Max Irving, doppiette per Guerrato, Faraglia, Dolve e Alesiani, a segno anche Casanova e Gianazza.

AN BRESCIA-GENOVA QUINTO 21-9 (6-3, 6-3, 6-2, 3-1)