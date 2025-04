Legends sfidano Valdicornia: conferma o fuoco di paglia?

Cartina al tornasole per i Legends che questa sera (ore 21) vanno a Campiglia Marittima per fare visita al Valdicornia, per la 13ª di ritorno della Divisione regionale 1. Dopo il largo e inaspettato successo contro il Pescia (+21) la squadra di coach Guglielmo Rossi è chiamata ad una conferma per capire se si è trattato di un fuoco di paglia o se sta cambiando qualche cosa rispetto a quello che i gialloviola hanno fatto vedere nel girone di ritorno.

"Con Pescia abbiamo giocato una bella partita con una buona intensità e li abbiamo messi in difficoltà in difesa" dice Rossi che però ricorda che nella partita precedente a Lucca hanno subito un -28 senza mai entrare in partita. "Vediamo cosa succede con Valdicornia, è una squadra rognosa, in campionato non ha più niente da dire ma in campo è temibile e ha un pubblico che vuole sempre vincere. L’importante è capire se c’è continuità con la gara con Pescia o se andremo avanti tra alti e bassi".

In classifica i Legends sono ottavi con 28 pari (con Cerretese e Castelfranco), Valdicornia è 12esima con 22 punti. All’andata i carraresi hanno vinto 92-77. ma.mu.