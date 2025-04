Sofia Raffaeli guida Fabriano nella tappa decisiva del campionato di ginnastica ritmica

Dopo il bronzo in coppa del mondo, Sofia Raffaeli, insieme alle sue colleghe della ginnastica Fabriano, saranno di scena nella terza ed ultima tappa del campionato di ginnastica ritmica di serie A1, oggi 12 e domani 13 aprile organizzato dalla società fabrianese ad Osimo. Importantissima la tappa anconetana perché deciderà le prime sei che accederanno alla final six di Torino per aggiudicarsi tricolore. La Ginnastica Fabriano cercherà di vincere il nono scudetto consecutivo, ma dopo l’addio dell’altro talento locale Milena Baldassarri per le cartaie sembra tutto più difficile. Nonostante il rinnovo la società Fabrianese proverà a mettere in difficoltà le agguerrite avversarie poi sarà la pedana a dare il verdetto finale. In testa alla classifica, dopo due giornate, per la Serie A1 ci sono A.S.Udinese, Raffaello Motto e Armonia d’Abruzzo, per la A2 Albachiara Lucca, Falciai Arezzo e Moderna Legnano mentre per la B Fortebraccio Perugia, Auxilium e Ritmica Futura. Nella Regular Season le classifiche di squadra per ogni tappa sono stilate a punti speciali. Il punteggio ottenuto dalle ginnaste della squadra nei quattro attrezzi di gara (cerchio, palla, clavette e nastro), stabilirà la posizione del team e l’assegnazione dei punti speciali (da 30 punti della prima ai 7 punti per l’ultima). In A1 e A2 le società hanno la possibilità di schierare una ginnasta straniera, la quale potrà gareggiare solo su un attrezzo per gara per un massimo di due esercizi. La classifica finale della Regular Season verrà stilata con la somma dei punti speciali di tutte e tre le prove. In quest’ultima tappa saranno, quindi, stabilite promozioni e retrocessioni e vedrà concludere il Campionato di Serie A2. A1 e B per poi proseguire verso Torino per Final Six e Play Off/Play Out. Questa la classifica della seconda tappa per quanto riguarda il campionato di serie A1 1. A.S. Udinese – 110.501 2. Armonia d’Abruzzo – 108.733 3. Ginnastica Fabriano – 106.734 4. Motto Viareggio – 104.484 5. Cervia Ginnastica e Sport – 103.351 6. Milanese Forza e Coraggio – 103.100 7. San Giorgio di Desio 79 – 102.234 8. Polimnia Ritmica Romana – 99.516 9. Opera Roma – 98.700 10. Eurogymnica Torino – 98.366 11. Terranuova – 95.866 12. Polisportiva Varese – 94.500 Le Fabrianesi (otto campionato consecutivi vinti) hanno inserito in squadra giovanissime che hanno dato il meglio di loro stesse stazionando al terzo posto in classifica. Due tappe molto difficili per le ginnaste cartarie che hanno sofferto molto soprattutto nella prima tappa. Dopo Ancona, il torneo di serie A e B di ginnastica ritmica 2024 chiuderà i battenti a Torino il 17 maggio con la Final Six e i Play Off/Play Out.

Angelo Campioni