MotoGP Qatar: Morbidelli sorprende, sfida tra Bagnaia e Marquez

Marquez contro Pecco. O viceversa. Ma attenzione (grande attenzione) al terzo incomodo, ovvero Franco Morbidelli. Che, zitto zitto, ha una voglia matta di sfruttare il ruolo di quello che si mette in mezzo ai due litiganti e di... godersela.

Già, perché il Morbido è stato il grande protagonista della prima giornata di lavoro della MotoGp, sulla pista del Qatar. Bravo a gestire la sua Ducati (quella del Pertamina-Vr46 di Valentino Rossi), bravissimo nel piazzare zampata e tempo giusto, mentre Bagnaia e Marquez potevano sembrare già tranquilli e imprendibili.

Morbidelli, dunque, il più veloce del venerdì del Qatar con il compagno di team, Di Giannantonio, quarto alle spalle dei due ducatisti ufficiali e con l’obiettovo di provare a prenderli oggi nella Sprint e magari domani in gara.

Detto dei ragazzi di Valentino vale la pena di soffermarsi sulla giornata di Bagnaia. Pecco sta arrivando e a parte l’exploit di Morbidelli, spuntato come un falco, nel finale della sessione di ieri, Bagnaia sembra avere (finalmente) le carte in regola per tenersi dietro, o almeno puntare a farlo con una certa dimestichezza, Marquez e accendere così definitivamente la sua scalata nella corsa al titolo.

"Sono soddisfatto – assicura Pecco –. I segnali che mi porto dietro dopo la prima giornata sono incoraggianti. Siamo comunque in tanti ad andare forte, ma...". Traduzione: Bagnaia ci proverà a firmare il bis dopo il successo nel Gp del Texas. E senza che Re Marc sia a bordo pista dopo una caduta.

Fra le altre belle notizie del primo giorno del Gp del Qatar anche il lampo della Yamaha di Quartararo. Fabio ha chiuso con il sesto tempo alle spalle della Ducati Gresini di Alex Marquez, ma nel passo la Yamaha ha lanciato ancora una volta segnali precisi sulle tappe di riavvicinamento alla zona calda della griglia di partenza.

Detto questo e tornando al turno (pomeridiano) delle libere che hanno segnato il debutto del weekend, Marquez aveva comunque spinto la sua Ducati nella direzione di un tempo da gara. Bene, comunque, anche Bagnaia (terzo e quindi sul podio virtuale) alle spalle di una Di Giannantonio sempre più padrone della Desmosedici del team Vr46 di Valentino.

Tanta la curiosità per i primi giri della Aprilia numero uno del campione del Mondo, Martin. Tempo a parte (ventesimo), lo spagnolo ha sfruttato la sessione pomeridiana del venerdì per prendere confidenza con la Rs-Gp e spingere senza correre rischi.

Il programma. Oggi (ora italiana) libere MotoGp (13.55); qualifiche MotoGp (14.35), Sprint Race (19). Domani le gare: Moto3 (16); Moto2 (17.15); MotoGp (19). Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.