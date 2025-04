Otto tennisti italiani nel tabellone principale dell'Atp 1000 di Madrid

Sono otto i tennisti azzurri che sono stati inseriti nel tabellone principale del torneo Atp 1000 di Madrid, secondo Masters in terra battuta della stagione. Ieri è stato effettuato il sorteggio con Federico Cinà che, beneficiando di una wild card, nel debutto nella capitale spagnola se la vedrà con il tennista di Hong Kong Coleman Wong. Flavio Cobolli, invece, (n.36 del ranking Atp) giocherà per la seconda volta contro Fabian Marozsan (n.58). Chi vince sarà il primo avversario di Holger Rune, rientrato questa settimana in Top 10 grazie al titolo vinto a Barcellona.

Matteo Berrettini è nella zona di tabellone di Jack Draper, che potrebbe incontrare al terzo turno. È curioso che due amici di Jannik Sinner debbano incontrarsi nella manifestazione che precede il rientro dell’altoatesino. "Penso sia importante - ha dichiarato Draper ai microfoni della Bbc - che le persone sappiano e riconoscano che Jannik è un ragazzo di grande, grande cuore e una brava persona. Quindi non merita l’odio che riceve. Nei tre giorni che mi sono allenato con lui ho costatato che, pur avendo un pò di tempo libero, sta ancora giocando a un livello incredibile. Non vedo l’ora di riaverlo nel tour, perché credo che la sua presenza sia mancata".

Tornando a Berrettini, testa di serie numero 30, il romano accede direttamente al secondo turno, contro Learner Tien o Marcos Giron. Nell’ottavo di Novak Djokovic c’è Luciano Darderi (n.46) che esordirà contro il francese Quentin Halys (n.52). Il match determinerà l’avversario al secondo turno di Frances Tiafoe, testa di serie numero 166. Matteo Arnaldi (n.44) inizia contro un qualificato: chi vince affronterà Djokovic al secondo turno. Anche Mattia Bellucci (n.66) è in questo spicchio di tabellone. Il 23enne lombardo, per la prima volta all’Open di Madrid, affronta al primo turno il bosniaco Damir Dzumhur (n.63). Lorenzo Sonego (n.43) incontrerà per la nona volta, la sesta nel circuito Atp, il serbo Miomir Kecmanovic (n.47) e il bilancio dice che il torinese è in vantaggio per 5-3 nei confronti del suo avversario. Lorenzo Musetti, potenziale avversario di De Minaur negli ottavi, debutta direttamente al secondo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry o il serbo Hamad Medjedovic. La fase di qualificazione del torneo si è conclusa ieri e da oggi prenderà il via il tabellone principale.

Nel femminile, invece, c’è stato l’esordio vincente per Lucia Bronzetti. La 26enne di Villa Verucchio, numero 59 del mondo, ha battuto per 6-4 2-6 6-4, in due ore e 22 minuti di partita, la 27enne giapponese Naomi Osaka, numero 55 del ranking Wta. Non è andata altrettanto bene a Elisabetta Cocciaretto che non accede al tabellone principale del torneo madrileno. La tennista marchigiana, n.89 Wta e nona testa di serie del seeding cadetto, si è arresa al turno di qualificazione alla francese Diane Parry, n.115 della classifica mondiale e 22esima testa di serie, vincente in due set con il punteggio di 6-2 6-2. Stessa sorte per Lucrezia Stefanini che è stata sconfitta dalla russa Erika Andreeva. Venerdì toccherà a Jasmine Paolini che entrerà in pista nei 32esimi di finale.