Prosecco Doc Imoco Conegliano conquista l'ottavo tricolore battendo Milano 3-0

Dominio totale della Prosecco Doc Imoco Conegliano che, aggiudicandosi 3-0 una gara-3 a senso unico, ha chiuso davanti ai suoi tifosi la finale scudetto contro la Numia Vero Volley Milano, conquistando così il suo ottavo tricolore, settimo consecutivo per una striscia che è già nella storia dello sport italiano. Le pantere venete, al primo match point dopo la vittoria di sabato all’Unipol Forum di Assago, sono partite forte e non si sono più voltate indietro. Dall’altra parte, le ospiti hanno provato a forzare dalla linea dei nove metri ma le battute non sono entrate e neanche il cambio di sestetto di partenza con Helena Cazaute al posto di Myriam Sylla ha invertito la storia della serie. Milano, reduce da quattordici sconfitte di fila con le campionesse di tutto, ha ancora pagato a carissimo prezzo gli errori in attacco e anche Paola Egonu, l’unica a mettere a terra la palla con una certa costanza, ha subìto un paio di murate tramortenti oltre a mandare in rete un appoggio piedi per terra non da lei. A coronare il primo set con le solite Gabi e Haak protagoniste anche un punto di Monica De Gennaro che, nel giorno della presenza numero cinquecento in gialloblù, ha rimandato dall’altra parte del campo un bagher che ha sorpreso le avversarie.

Nel secondo parziale la musica non è cambiata, neanche quando Nika Daalderop si è accomodata in panchina. Conegliano sulle ali di un più giustificato entusiasmo e sospinta da tutto il PalaVerde di Villorba (Treviso), ovviamente sold out, si è presa il 2-0 che ha mandato virtualmente i titoli di coda. Milano ha risposto colpo su colpo almeno nel terzo set tenendo anche a lungo la testa avanti ma ancora Gabi ha firmato il sorpasso sul 15-14 prima del muro di Sarah Fahr su Egonu che è valso l’allugo decisivo. Lì di fatto le pantere hanno iniziato a festeggiare. Conegliano, dopo aver alzato al cielo Supercoppa Italiana, Mondiale per Club e Coppa Italia, il weekend del 3 e 4 maggio a Istanbul cercherà di coronare la sua stagione da record con la conquista della Champions League. La semifinale sarà tanto per cambiare contro la Numia Vero Volley Milano.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-NUMIA VERO MILANO 3-0 (25-22, 25-20, 25-21).