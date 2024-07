La riedizione del classico del fumetto. Le Olimpiadi chiamano,. Asterix è sempre pronto: anche dopo 65 anni

È un classico, a maggior ragione in tempi di avvicinamento alle Olimpiadi, per di più in un’edizione che si terrà in Francia.

Per i giochi di Parigi esce nuovamente, a 65 anni di distanza dall prima edizione, quello che rimane il fumetto francese più famoso della storia: Panini Comics ha preparato una riedizione deluxe di Asterix alle Olimpiadi!

L’albo firmato da René Goscinny con disegni di Albert Uderzo, contiene non solo la storia originale, ma anche contenuti speciali come le tavole con le chine di Uderzo e il dietro le quinte con approfondimenti sul processo creativo dei due autori. Asterix alle Olimpiadi è disponibile in fumetteria, libreria, e su Panini.it a partire da giovedì 20 giugno.

La storia è nota: non solo i due protagonisti, ma tutto il villaggio dei galli è in viaggio per partecipare alla competizione sportiva della città di Olimpia e tutti gli altri Galli partono con loro per fare il tifo. Il viaggio collettivo degli eroi diventa così l’occasione per parodiare una pratica, che all’epoca era ancora una novità: il turismo di massa e il suo sfruttamento commerciale apparentemente senza limiti (€ 34,90, pagine: 128, cartonato formato: 25.7X36.5).