LA RIZOLLATURA. I gialli tornano allo ’Zelocchi’

Il campo di Saliceta rimane il quartier generale del Modena per preparare la gara col Palermo (sono 132 finora i biglietti dei tifosi gialloblù venduti), ma da martedì si tornerà allo ’Zelocchi’. Sono infatti in via di ultimazione i lavori di rizollatura del campo d’allenamento (foto) adiacente allo stadio ’Braglia’, nell’ambito degli interventi di manutenzione e miglioria programmati ad opera del Modena sull’impianto di viale Monte Kosica e sulle relative pertinenze.

Lo ’Zelocchi’ – nel quale è stato sostituito il fondo erboso precedente e sistemato un nuovo tappeto – sarà pronto per riaccogliere i calciatori gialloblù a partire dall’inizio della prossima settimana. Non è stata la prima volta in stagione che la squadra canarina si è dovuta allontanare dal proprio campo usuale di allenamento. Già nel mese di ottobre, infatti, erano stato svolti alcuni interventi per ripristinare il terreno di gioco dello ’Zelocchi’, con l’annuncio della completa rizollatura durante la sosta invernale, e in quel periodo di circa quattro settimane il Modena, allora guidati da Bisoli, aveva svolto i propri allenamenti presso il campo di Bastiglia.

A inizio 2025, invece, dopo la prima seduta allo ’Zelocchi’ la squadra gialloblù si è trasferita alla Saliceta, in attesa del ritorno a casa, questa volta definitivo in programma dopo la trasferta di Palermo.