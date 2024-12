La San Marco impara a vincere in casa. Real Cerretese fermata dalla Pontremolese

Real Cerretese 2

Pontremolese 2

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Bargellini, Meucci, Chiavacci, Tramacere, Fedi (90’ Lamberti), Gargiulo, Melani, Bouhafa (85’ Scaranna), Nieri. All: Petroni

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli (30’ Lisi), Cucurnia, Filippi, Vannucci, Gazzoli, Aliboni, Mengali (87’ Mathibedi Tebogo), Baudi (65’ D’Antongiovanni), Mancini (46’ Di Santo). All: Verdi

Arbitro: Ferri Gori di Arezzo

Marcatori: 13’ Fedi; 45’ rig. Baudi; 60’ rig. Bouhafa; 70’ D’Antongiovanni

CERRETO GUIDI – La gara non tarda ad accendersi. Corre il 13’ quando Fedi converge dalla sinistra e lascia partire un tiro che si infila all’angolino lontano, con la complicità del portiere ospite Cacchioli. La reazione della squadra di Verdi si concretizza poco prima dell’intervallo quando l’arbitro vede un tocco di mano in area di Nieri e concede il calcio di rigore: dal dischetto Baudi non sbaglia e si va all’intervallo sull’1-1. I padroni di casa passano in vantaggio al 60’, quando Bouhafa si procura e trasforma il secondo rigore della giornata. Passano dieci minuti, però, e la Lunigiana Pontremolese replica nuovamente punendo un clamoroso errore di Battini. Sugli sviluppi di una rimessa laterale arretrata il portiere locale scivola e rinvia corto sui piedi del neo entrato D’Antongiovanni, il quale ringrazia e deposita in fondo al sacco. Al triplice fischio finale gli ospiti escono soddisfatti dal terreno di gioco con un punto strappato con grande determinazione.