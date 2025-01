La scheda. L’arrivo con mister Attilio Tesser. Oltre cento presenze, sei reti segnate

Luca Magnino, nato a Pordenone, il prossimo 13 agosto compirà 28 anni, Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, nel gennaio di otto anni ha la chanche per l’esordio in massima serie venendo convocato per la gara interna contro l’Inter, ma non viene utilizzato. Pochi giorni più tardi viene girato in prestito alla Casertana in serie C, e nell’estate successiva ceduto a titolo definitivo alla Feralpi Salò, sempre in C, dove rimane per tre campionati e collezionando oltre cento gettoni con la casacca verdeblù.

Nel 2020, in scadenza di contratto, viene tesserato dal Pordenone, dove rimane un campionato e mezzo, prima di essere ceduto al Modena, dove è arrivato nel gennaio del 2022: ritrova Attilio Tesser come allenatore, in prestito con obbligo di un riscatto che avviene automaticamente con la promozione in B dei canarini. Nella squadra gialloblù Magnino ha già superato il traguardo delle cento presenze, andando in rete in sei occasioni.

Alessandro Bedoni