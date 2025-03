La scherma dorica eccelle. Jetmir e Benedetta super

Grandi risultati per la scherma anconetana ai campionati italiani under 23 che si sono conclusi domenica a Salsomaggiore Terme. Titoli particolarmente importanti perché danno il diritto di partecipare ai campionati europei di categoria. Il weekend si è aperto venerdì con le gare di spada dove lo jesino Jetmir Giacchetti è stato il migliore dei marchigiani chiudendo comunque lontanissimo dal podio in 134° posizione; nella stessa arma, ma nella categoria femminile, non c’erano atlete della provincia di Ancona in gara. Quando si è arrivati alle gare di fioretto però ecco che sono puntuali giunte le soddisfazioni. Ha iniziato subito alla grande Benedetta Pantanetti, anconetana dei Carabinieri che si allena a Jesi, giunta al terzo posto nel fioretto femminile, in cui tra le prime cinquanta si sono piazzate pure Matilde Calvanese delle Fiamme Oro (di stanza a Jesi), le altre jesine Lucrezia Monti, Ginevra Guerrini e Claudia Rotella, Alice Gambitta e Giada Pianella del Club Scherma Ancona e le osimane della Misericordia Camilla Vaccarini e Ludovica Grisanti. Nella chiusura di domenica è andata poi anche meglio con il podio degli jesini del fioretto maschile Federico Greganti e Jacopo Bonato, rispettivamente secondo e terzo. Ventunesimi e ventiduesimi gli altri fiorettisti del Club Scherma Jesi Francesco Cercaci e Marco Proietti, piazzamenti pure per Semuel Lorenzo Durruthy, Francesco Vannucci, Filippo Lapponi, Matteo Quaglietti, Jetmir Giacchetti, Arnau Mazzarini, tutti dei club schermistici di Jesi e Ancona. Mentre a Salsomaggiore Terme erano di scena i campionati italiani under 23, a Loro Piceno si disputavano i regionali under 14. Qui, vittorie per Carmine Sansone del Club Scherma Jesi nella categoria D (classe d’età 2013-2014), per Maria Ludovica Trombetti, sempre del Club Scherma Jesi, nel Fioretto Allieve, dove ha preceduto la compagna di squadra Ludovica Balducci; successo anche nella spada con Emily Riciotti del Club Scherma Fabriano, categoria Ragazze con la società fabrianese che ha fatto il bis nella stessa arma tra le Allieve con Eleonora Gregori. Ancora Jesi peotagonista invece nel fioretto Ragazze, dove ha vinto Melita Governatori, successo bissato tra i Ragazzi dal compagno di società Evan Felici. Titoli regionali per Jesi anche con Maria Elena Li Bergolis (fioretto Bambine), per Fabriano (Alessandro Monteneri, spada Allievi) e infine pure per il Club Scherma Ancona che ha vinto con Mattia Stipa il fioretto Maschietti.

Andrea Pongetti