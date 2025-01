La squadra. Bartolomei-Broh, si può fare. Angella pronto con Dell’Orco

Prosegue la preparazione dei biancorossi di Zauli in vista della partita di domenica al "Curi" contro il Pescara dell’ex Silvio Baldini. L’allenatore del Perugia sta cercando soluzioni a centrocampo per ovviare all’assenza di Torrasi fermato dal giudice sportivo. Non è escluso che Zauli cambi completamente la mediana, inserendo Broh dal primo minuto in coppia con Bartolomei. Giunti potrebbe finire in ballottaggio con l’ex Padova. In difesa, invece, Mezzoni ha lasciato il campo prima dei compagni ma sarà a disposizione di Zauli per domenica, dopo il turno di squalifica scontato nella gara di Gubbio. Differenziato, ma da programma, per Dell’Orco, mentre a pieno ritmo si è allenato Angella che si candida per una maglia dal primo minuto nella gara contro gli abruzzesi. Angella farà coppia con Dell’Orco, mentre a sinistra ci sarà spazio per Giraudo.

Detto della mediana, non si escludono soluzioni diverse anche per l’attacco. Cisco, dopo due settimane a mezzo servizio, entrato in corsa, potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto, sulla fascia destra, con slittamento di Matos sulla corsia mancina. Dietro la punta, conferma per Di Maggio, con Montevago vertice offensivo.

Supplemento di lavoro, ieri mattina, per gli attaccanti che al termine della seduta di allenamento (a porte aperte) si sono intrattenuto per un quarto d’ora a caccia del gol perduto.

Il programma dei biancorossi proseguirà con sedute al mattino in agenda oggi e domani. La rifinitura consentirà a Zauli di limare i dettagli e compiere le scelte definitive in vista della gara che dovrà confermare il trend positivo allo stadio "Curi".