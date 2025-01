La squadra. Di Maggio da valutare. Oggi Zauli decide

Prosegue la preparazione dei biancorossi in vista della sfida con il Rimini in programma domani pomeriggio (fischio di inizio alle 17,30). Ma con qualche intoppo. Nella seduta di ieri, infatti, Di Maggio ha chiuso prima l’allenamento per un fastidio che sarà subito valutato: già oggi Lamberto Zauli avrà un’idea più chiara sulla disponibilità del calciatore per la trasferta. Intanto l’allenatore pensa alla soluzione alternativa e tra le varie ipotesi, alle spalle della punta, c’è anche quella di Bartolomei, per un centrocampo con il vertice invertito. In difesa, invece, ci sarà Dell’Orco insieme ad Amoran, con Leo e Giraudo sulle corsie esterne. Chi i due mediani? Sicuramente ci sarà Giunti, poi sarà ballottaggio tra Torrasi e Broh per la seconda maglia. Mentre sulle corsie esterne si preparano Cisco a destra e Matos sulla fascia mancina, con Montevago punta centrale.