La squadra. Grifo, Giraudo in bilico. Angella da valutare

Seduta mattutina a Pian di Massiano per il Perugia in vista della partita di lunedì sera al Curi con il Campobasso. Non manca il lavoro a Lamberto Zauli: il tecnico biancorosso è alle prese con assenze sicure e con situazioni ancora da definire. Intanto mancherà Montevago: l’attaccante biancorosso dovrà infatti scontare un turno di squalifica dopo l’ultimo giallo rimediato sul campo del Sestri Levante. La buona notizia è che in attacco rientra Seghetti che ha smaltito l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Per quanto riguarda le posizioni incerte, invece, i prossimi giorni saranno decisivi per Giraudo, Di Maggio e Angella.

Il terzino è uscito dal campo in anticipo nella gara di domenica scorsa, in questi giorni è rimasto a riposo e solo a ridosso del match il tecnico conoscerà la disponibilità. In caso di forfait, Zauli, sulla corsia mancina, potrebbe scegliere di impiegare Leo, come avvenuto in corsa a Sestri Levante. Assente in gruppo in questi due giorni di lavoro anche Di Maggio: il centrocampista è alle prese con un affaticamento muscolare ed è stato tenuto a riposo. Rispetto a Giraudo ha qualche chance in più di essere a disposizione per la gara di lunedì con il Campobasso. La terza situazione da tenere sotto controllo è quella che riguarda Angella: la sfida contro la Ternana, giocata con il capitano non al meglio, ha imposto al calciatore uno stop. Anche in questo caso servirà aspettare qualche giorno per il verdetto definitivo. Oggi la squadra si allenerà al mattino e già la situazione potrebbe essere più chiara.