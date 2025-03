La squadra. Lewis tiene in ansia il Perugia. Attesa per il responso post derby

La nota stonata del derby con la Ternana è l’infortunio di Lewis, tornato in campo dal primo minuto per la prima volta in questa stagione (dopo lo spezzone con il Legnago Salus) e costretto ad uscire dopo nemmeno quindici minuti di gioco.

Il difensore ieri pomeriggio si è sottoposto agli esami strumentali, passate le 24 ore, per capire l’entità del nuovo infortunio. Sale l’attesa per capire se si tratta di una cosa trascurabile o se il centrale sarà costretto a un lungo stop.

Intanto i biancorossi sono tornati subito in campo dopo il derby con la Ternana. La squadra di Cangelosi inizia a pensare al prossimo appuntamento di campionato che vedrà i biancorossi impegnati in anticipo, al Curi, contro il Pineto (venerdì con fischio di inizio alle 19,30). Nella seduta di ieri mattina la squadra ha svolto scarico: diversi i giocatori che sono usciti provati e stanchi dal derby di Terni e che ieri si sono ritrovati per alleggerire la fatica del post match. Allenamento più intenso, invece, per i grifoni che non hanno partecipato alla sfida e per chi è subentrato in corsa. Ci sono pochi giorni per preparare il prossimo appuntamento in agenda al Curi. Non sarà della prossima partita Angella che non ha ancora smaltito il problema fisico, mentre ci sono buone possibilità di vedere in campo (per uno spezzone di match) Luca Di Maggio che ha finalmente smaltito l’infortunio muscolare.

L’allenatore Vincenzo Cangelosi ha programmato, per questa settimana solo sedute di allenamento singole, tutte fissate al mattino, fino alla rifinitura del giovedì.