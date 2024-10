La squadra. Montevago e Marconi tornano in campo

Seduta mattutina a Solomeo per i biancorossi di Formisano. Il Perugia ha lavorato a porte chiuse in vista della partita di domenica al Curi contro la Lucchese. Qualche spiraglio di luce per il tecnico: Montevago e Marconi si sono rivisti in campo, hanno svolto un lavoro differenziato ma spingono per strappare una convocazione per il match contro i toscani. Nulla di certo e di scontato, ma c’è qualche speranza che i due possano dare disponibilità, anche se parziale. I prossimi due giorni di allenamento potranno fare chiarezza. È invece tornato a pieno ritmo Squarzoni, il giocatore che dopo un buon precampionato in Coppa Italia si è fermato per un problema fisico e ha saltato tutte le partite.

Nella seduta di ieri mattina si sono rivisti anche Angella, Gemello e Torrasi che mercoledì avevano svolto un lavoro di recupero, ma da ieri sono tornati in gruppo e sono pronti per dare la loro disponibilità. Nel pomeriggio di ieri la squadra si è ritrovata a Pian di Massiano per un lavoro in palestra. Il programma della settimana prosegue con una nuova seduta in agenda stamattina a Solomeo, mentre domani la squadra si allenerà, sempre a porte chiuse, all’interno del Curi.

La Lucchese. Il tecnico (ex biancorosso) Gorgone dovrebbe avere quasi tutto il gruppo (da capire a che punto è il recupero di Fazzi) a disposizione, a parte il solito Gucher. Rispetto alla formazione che ha pareggiato con i giovani del Milan, due o forse tre le novità, con Frison terzino, Catanese in mezzo al campo e Costantino in attacco, dove ormai è piuttosto chiaro che l’eventuale alternativa a Costantino è Sasanelli e non Magnaghi, e che è Fedato il possibile sostituto di Saporiti, uno tra i più brillanti in questo avvio.