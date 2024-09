La squadra. Montevago-Seghetti: è rebus. Nella rifinitura si avrà il verdetto

Solo all’ultimo, Alessandro Formisano saprà se potrà contare e come sui due attaccanti, Seghetti e Montevago.

"Sono due situazioni diverse _ ha dichiarato il tecnico a due giorni dal match di Pescara _ , Seghetti si porta dietro un problema da tempo e a ogni minimo contrasto si acutizza il fastidio, mentre per Montevago dopo il trauma contusivo, è stato attivato un iter di terapie mirate e una risposta possiamo averla solo alla vigilia. Le speranze di averle non sono altissime ma le possibilità di averceli ci sono". Possibile, quindi, una staffetta tra i due. Di sicuro, invece, c’è che rispetto alla sfida con il Gubbio ci saranno delle novità.

Non si escludono "rinforzi" a centrocampo, reparto che Formisano, contro il Pescara, potrebbe cambiare con l’inserimento di Di Maggio insieme a Torrasi e Bartolomei.

L’allenatore biancorosso potrebbe optare per un 3-5-2: davanti a Gemello dovrebbero trovare spazio Mezzoni, Angella e Giraudo, mentre sulle fasce di centrocampo sarà confermato Cisco a destra, mentre a sinistra sarà ballottaggio tra Lisi e Bacchin. In attacco, invece, è un autentico rebus, visto che anche Marconi non darà la sua disponibilità: possibile l’impiego di Seghetti insieme a Ricci o a Bacchin con Lisi, in questo caso, schierato esterno di centrocampo.

Resta la seduta di rifinitura, oggi, per decidere. La squadra non partirà dopo l’allenamento di questa mattina, ma si metterà in viaggio per Pescara domani mattina.