La trasferta. Si preannuncia un ’Curi’ delle grandi occasioni. Esodo della tifoseria per supportare la squadra

Il tifo organizzato, ma non solo quello, si sta preparando per l’esodo a Perugia di martedì sera. Il calcio di inizio della partita è previsto per le ore 20:30. Gli ultras si erano premuniti bloccando una serie di pullmini a 9 posti pur senza sapere dove li avrebbe portati il sorteggio. Gli altri si muoveranno con mezzi propri. Al ’Renato Curi’ sabato scorso per il match contro il Rimini erano presenti circa 4500 spettatori di cui 430 provenienti dalla località adriatica. Un match del genere, con la posta in palio che diventa ancor più importante, dovrebbe richiamare sugli spalti un pubblico ancora maggiore. E’ vero che si gioca in un giorno lavorativo ma l’orario serale e le circa tre ore di viaggio dovrebbero facilitare l’esodo. E’ troppo presto per dare un numero preciso ma da Carrara dovrebbero partire tra i 200 ed i 300 tifosi. La squadra, invece, si allenerà in mattinata e partirà questo pomeriggio alla volta di Perugia.