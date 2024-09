L’acquisto arrivato sul ’gong’. Caso un gran colpo, abbondanza in attacco

È giusto pensare e dire che Giuseppe Caso (nella foto) sia stato un regalo di fine estate di altissimo livello. Arrivato proprio sul ’gong’ del calciomercato, l’attaccante classe ’98 nato a Torre Annunziata può essere considerato come la classica ciliegina sulla torta della sessione gialloblù. Perché ha giocato 14 volte in serie A la scorsa stagione, perché a Frosinone è esploso l’anno precedente sotto la guida di Fabio Grosso conquistandola sul campo la massima serie e dimostrando qualità decisive per la categoria.

La velocità, la rapidità nello stretto, l’uno contro uno. Sull’esterno, possibilmente. A sinistra, rientrando sul destro. A Frosinone era un 4-2-3-1 quello di Grosso. Dunque, dove potrà essere impiegato Caso, in questo Modena? Se Bisoli decidesse di ripartire, perché, dal modulo degli ultimi 20 minuti con il Cittadella, non ci sarebbero dubbi: esterno offensivo a sinistra, dove ha agito Bozhanaj. In caso di 3-5-2 o 4-3-2-1, il raggio di azione si sposterebbe leggermente al centro ma è inevitabile che qualcuno rimarrà fuori. Ammettendo che Palumbo e Mendes dovranno essere titolari, Defrel dovrà sgomitare, così come Bozhanaj (e sarebbe un peccato).

Ma Caso, approfittando dei 10 giorni di allenamento, dovrà inserirsi immediatamente perché l’investimento va messo fin da subito in condizione di essere decisivo. A proposito di investimento, considerati i tanti giocatori che il Modena ha in quel ruolo, chissà che Caso non sia stato una sorta di sforzo voluto sì per ambire ancor di più ma anche per prepararsi ad eventuali assalti invernali ai top player canarini. Il mercato prevede anche questo, colpi lungimiranti.

