L’analisi dell’avversaria. Dalle ali americane all’ex Mussini. La neopromossa vuole stupire

"Operazione riscatto immediato" è lo slogan che deve rappresentare la partita di questo pomeriggio alla Vitrifrigo Arena, per la Vuelle, sfruttando la vicinanza di incontri che i turni infrasettimanali offrono, per cancellare subito dalla mente la prestazione di mercoledì. Gli ospiti di giornata sono la neopromossa Avellino Basket, società differente della più famosa Scandone, non iscritta al campionato di Serie A 2019-20 e poi fallita per militare oggi in B interregionale, capace all’esordio di sbancare il PalaPentassuglia di Brindisi per poi però cadere all’esordio casalingo contro Rieti, 61-67.

La formazione biancoverde è allenata da coach Alessandro Crotti, arrivato sulla panchina avellinese a novembre 2023 e capace di ottenere subito la promozione in A2, e ha già incontrato la Vuelle nel torneo prestagionale a Sansepolcro, cedendo 80-76. Il ruolo di playmaker è occupato da Antonio Sabatino, accoppiato con l’ex Federico Mussini nello spot di guardia (8.1 punti e 1.6 assist di media a Pesaro nella stagione 2019/20), mentre dalla panchina si alzano Lucas Maglietti e Mikk Jurkatamm, quest’ultimo tornato in Italia dopo una stagione in Estonia, avendo giocato nella stagione 22/23 a Treviso. I due americani scelti dalla società occupano le posizioni da ala, con Laren Lewis come ala piccola, autore di ben 22 punti a inizio settembre a Sansepolcro, e Marcellus Earlington da ala grande, giocatore fisico e solido autore nelle prime due partite di 14 punti e 5 rimbalzi a gara. Sotto canestro Matias Bortolin è il centro titolare, rimpiazzato dalla panchina da Chinellato e Nikolic, con il primo dotato di un buon tiro da tre punti (38% l’anno scorso).

Leonardo Selvatici