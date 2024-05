Lancia torna nel Rally, ecco la Ypsilon 4HF per l’operazione nostalgia

Roma, 27 maggio 2024 – Parte l’operazione nostalgia e il nome è tutto un programma. Il ritorno nei rally di Lancia si chiama Ypsilon 4 HF, in onore alla leggendaria Delta HF, e pure la livrea la ricorda. Un mito, quello della casa italiana nelle corse, rilanciato anche dal film con Riccardo Scamarcio, "Race for glory - Audi vs Lancia" di Stefano Mordini che racconta l'impresa del Mondiale Rally del 1983 con la 037 Martini.

Il retro della Lancia Y 4HF

Presto sul mercato la Lancia Ypsilon HF, una vettura 100% elettrica dalla potenza di 240 CV per un`accelerazione 0-100 km/h in 5,8 secondi. La Lancia Ypsilon HF sarà caratterizzata da un assetto ribassato, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose. La vettura farà il suo debutto sul mercato a maggio 2025. Dopo Lancia Ypsilon HF, anche la Gamma attesa nel 2026 e la Delta nel 2028 disporranno di una versione HF anche in versione Integrale.

Gamma HF, la storia

Il logo HF, storica firma dei modelli Lancia ad alte prestazioni è stato introdotto per la prima volta nel 1960 al Salone dell`Automobile di Ginevra, quando un gruppo di appassionati proprietari di vetture Lancia fonda il club " Lancia Hi-Fi" (Hi-Fi significa High-Fidelity), un club esclusivo dedicato ai clienti più affezionati al marchio e riservato a coloro che hanno acquistato almeno sei vetture Lancia nuove di fabbrica.

Il logo HF è diventato poi elemento distintivo della HF Squadra Corse Lancia, fondata nel 1963 da Cesare Fiorio insieme ad alcuni piloti e ad appassionati possessori di vetture Lancia, e ha "siglato" tante delle vittorie del marchio. Lo storico logo si componeva delle lettere maiuscole HF, bianche su fondo nero, con quattro elefantini rossi in corsa e in calce, in maiuscolo, la scritta Squadra Corse, bianca su fondo rosso. L`elefantino fu scelto come portafortuna, stante la leggenda che, una volta lanciati in corsa, questi animali sono inarrestabili e diventano quindi simbolo di prestazioni e piacere di guida.

Il nuovo logo HF, svelato a marzo nella sua versione rivisitata, ha reinterpretato il logo storico, rendendolo contemporaneo. Quanto ai rally Lancia tornerà partendo dalle basi della competizione dal Rally 4, una categoria con protagonisti i giovani piloti. Lancia Ypsilon Rally 4 HF è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 CV, ed è dotato di trazione anteriore con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico. Sulla Lancia Ypsilon Rally 4, oltre al logo HF, tornerà anche il logo " Lancia Corse HF".