L’avversario. "Abbiamo messo sotto i biancorossi»

Il Sestri Levante rimugina sul pareggio contro i biancorossi. La squadra di casa dopo aver raggiunto il pareggio (2-2) è andata vicino al successo.

“Il percorso della squadra è evidente – ha aggiunto Clemenza – abbiamo messo sotto il Grifo sotto tutti i punti di vista, così come fatto contro il Milan Futuro. Usciamo con qualche rimpianto perché potevamo fare qualcosa in più ma la crescita è evidente. Sono ampiamente certo che abbiamo meritato e anzi il pareggio ci sta stretto.Grossa fiducia nella squadra perché in questo momento i risultati ci stanno stretti”.