L’avversario. Dossena: "Siamo pronti. Hanno armi importanti»

La Spal ha chiuso il 2024 con il pareggio sul campo dell’Ascoli e a quota 19 punti, in zona play out (tre punti di penalizzazione). Il tecnico Dossena punta all’immediata risalita. "La sosta ci ha dato un po’ di tranquillità – spiega l’allenatore della squadra di Ferrara – La partita contro il Perugia l’abbiamo preparata bene. Abbiamo grande voglia e piacere di ritornare davanti al nostro pubblico con una prestazione convincente".

Il tecnico si sofferma sull’ultima trasferta prima della sosta: "Anche ad Ascoli la partita mi era piaciuta, seppur avremmo dovuto essere un po’ più aggressivi vicino alla porta".

Guardando all’avversario della prima partita del 2025, Dossena spiega: "Il Perugia ha armi importanti, ma può concedere occasioni per noi. Vogliamo limitare i danni e alzare l’attenzione, anche sui calci piazzati. Abbiamo lavorato su diversi moduli, vogliamo essere pronti anche in relazione a come giocherà il Perugia".

Sulla stagione: "Dopo le prime venti giornate mi aspetto un cambio di marcia. Vogliamo lasciarci alle spalle le delusioni e dare più soddisfazioni ai tifosi. Non abbiamo sudato sempre la maglia, quindi dobbiamo cambiare queste situazioni negative".