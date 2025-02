L’avversario. Entella capolista senza difetti. In casa c’è un ko ma a settembre

La Virtus Entella continua la sua marcia in vetta al girone B di Serie C, con quattro punti di vantaggio sulla seconda la Ternan. Sono ben 58 i punti conquistati dalla squadra ligure, il dubbio di quelli messi insieme dai biancorossi oggi allenati da Cangelosi. Nelle tredici gare interne la squadra di Gallo ha conquistato nove vittorie, poi tre pareggi e una sconfitta. L’unico ko è arrivato nel girone di andata contro il Pescara, mentre sono riuscite a portare via un punto Carpi, Vis Pesaro e Lucchese, ma sempre nel girone di andata. Nel ritorno, in casa, tre vittorie con Rimini, Pianese e Spal.

Per la gara contro il Perugia, buone notizie dall’infermeria per Gallo: il tecnico biancoceleste recupera sia Guiu che Fall, due pedine fondamentali per l’attacco, assenti nell’ultima gara. La loro disponibilità offre maggiore scelta nel reparto avanzato, dove si contenderanno le due maglie da titolari con Castelli e Casarotto. Oltre ai due attaccanti, tornerà a disposizione anche Karic, che ha scontato un turno di squalifica e riprenderà il suo posto a centrocampo. Gallo dovrà fare a meno di Di Noia e Boccadamo, entrambi fermati dal giudice sportivo. Il primo sarà sostituito da Corbari, che affiancherà Franzoni e Karic. Per il ruolo di Boccadamo, invece, la scelta dovrebbe ricadere su Bariti, giocatore chiave nell’undici ligure.

Il turno si è aperto con la sfida Pineto-Vis Pesaro. Questo il programma di oggi. Alle 15 Carpi-Pianese, Gubbio-Legnago Salus, SPAL-Campobasso. Domani invece sono in programma: alle ore 12:30 Milan Futuro-Pescara; alle ore 15 Ascoli-Ternana, Torres-Pontedera, alle ore 17:30 Virtus Entella-Perugia, Sestri Levante-Lucchese. Lunedì alle 20,30 Rimini-Arezzo.

CLASSIFICA prima dell’anticipo: Virtus Entella 58, Ternana 54 (-2 punti), Torres 53, Vis Pesaro 49, Pescara 47, Pianese 41, Arezzo 40, Pineto 38, Rimini 37 (-2 punti), Gubbio 34, Pontedera 33, Ascoli 33, Carpi 32, Campobasso 30, Perugia 29, Lucchese 29, SPAL 24 (-3 punti*), Milan Futuro 22, Sestri Levante 19, Legnago 16